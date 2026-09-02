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Происшествия

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Глава ведомства запросил доклад по информации об обрушении потолка в жилом доме в Курганской области

Глава ведомства запросил доклад по информации об обрушении потолка в жилом доме в Курганской области

В социальных медиа сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Омской города Кургана на пожилую женщину обрушился потолок.

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