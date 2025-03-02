"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

Юлия Белова

А этот идиот повелся... Это же надо быть Дипломатом, чтобы достойно спустить такую ситуацию на тормозах, как наш посол в Польше, когда его облили красным сиропом, а потом польский журналист спросил издевательски: "Как вам ощущать на себе кровь?" (ну, или что-то в этом роде) Наш сказал "Это сироп" Поляк не унимается: "Но он символизирует кровь!" Наш: "Это символизирует провокацию. Такую же, как в Буче". Вот это был класс! Теперь "весь мир" будет называть его так же, как Шейнин - "киевский придурок"