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"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

Как говорил Распутин в древней рекламе водки «Друзья мои, я опечален». А вот и нет, у меня улыбка до ушей.

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Комментарии
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Людмила Редько
То что Трамп с Вэнсом в четыре руки сознательно выводили из себя зелю было просто очевидно
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8 час.
Юлия Белова
А этот идиот повелся... Это же надо быть Дипломатом, чтобы достойно спустить такую ситуацию на тормозах, как наш посол в Польше, когда его облили красным сиропом, а потом польский журналист спросил издевательски: &quot;Как вам ощущать на себе кровь?&quot; (ну, или что-то в этом роде) Наш сказал &quot;Это сироп&quot; Поляк не унимается: &quot;Но он символизирует кровь!&quot; Наш: &quot;Это символизирует провокацию. Такую же, как в Буче&quot;. Вот это был класс! Теперь &quot;весь мир&quot; будет называть его так же, как Шейнин - &quot;киевский придурок&quot;
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7 час.
Александр Николаевич
Ну ВЫ даете... Сравнили пианиста с дипломатом...! СЕГОДНЯ с утра наша Маша из МИДа запустила шлеш в инет: &quot; КРЕМЛЬ готов стать посредником мира между Украиной и США!&quot; - Вот это высший пилотаж!!!
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5 час.
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