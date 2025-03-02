Как говорил Распутин в древней рекламе водки «Друзья мои, я опечален». А вот и нет, у меня улыбка до ушей.
"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов
Комментарии
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Людмила Редько
То что Трамп с Вэнсом в четыре руки сознательно выводили из себя зелю было просто очевидно
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8 час.
Юлия Белова
А этот идиот повелся... Это же надо быть Дипломатом, чтобы достойно спустить такую ситуацию на тормозах, как наш посол в Польше, когда его облили красным сиропом, а потом польский журналист спросил издевательски: "Как вам ощущать на себе кровь?" (ну, или что-то в этом роде) Наш сказал "Это сироп" Поляк не унимается: "Но он символизирует кровь!" Наш: "Это символизирует провокацию. Такую же, как в Буче". Вот это был класс! Теперь "весь мир" будет называть его так же, как Шейнин - "киевский придурок"
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7 час.
Александр Николаевич
Ну ВЫ даете... Сравнили пианиста с дипломатом...! СЕГОДНЯ с утра наша Маша из МИДа запустила шлеш в инет: " КРЕМЛЬ готов стать посредником мира между Украиной и США!" - Вот это высший пилотаж!!!
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5 час.
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