П. Дидди в Новой Зеландии: кто на самом деле оказался за решеткой вместо рэпера? Юлия ЧинковаНедавние сообщения местных журналистов о частном самолете, напоминающем джет известного американского рэпера Шона Комбса, более известного как P.
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