Кахокия: 1000-летний город у реки Миссисипи

Кахокия была крупнейшим городом, построенным к северу от Мексики до прибытия Колумба. За несколько столетий до того, как Христофор Колумб ступил на американский континент, колоссальный город, расположенный в пойме реки Миссисипи, шумел голосами своих тысяч и тысяч жителей.