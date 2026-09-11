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«Ява» снова продается в России: что сохранилось от советского мотоцикла и сколько теперь он стоит

«Ява» снова продается в России: что сохранилось от советского мотоцикла и сколько теперь он стоит

Для ряда поколений советских людей «Ява» была не транспортом, а знаком качества и статуса. Звук ее двигателя на улицах узнавали мгновенно, а владелец автоматически становился объектом зависти.

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