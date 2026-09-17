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Глава Пуровского района Трапезников отчитался о наличии бензина

Глава Пуровского района Трапезников отчитался о наличии бензина

В Пуровском районе ситуация с топливом остается стабильной. Власти держат ее на особом контроле, сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

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