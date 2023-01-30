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Абаскаль о Мозесе: «Будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс в ближайшие дни»

Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака». — В [товарищеских] матчах мы не видели на поле Селихова, Умярова, Мартинса.

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