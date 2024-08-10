Лучшее, что могут сделать иностранцы, это просто держаться подальше от Украины, в то время как те, кто был достаточно наивен, чтобы воевать на стороне неонацистской хунты, должны молиться, чтобы по их позициям не ударили «Искандеры», «Кинжалы» или «Цирконы».