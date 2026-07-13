Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай

Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай

Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай Принятие 21-го пакета санкций ЕС оказалось на редкость скандальным Константин Ольшанский На фото: во время прибрежного промыслового лова минтая на рыболовном судне рыбодобывающей компании «Доброфлот» в заливе Восток.

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Комментарии
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Надежда
А что такое, по какому поводу вдруг возникли сомнения, рыбки русской захотелось?)🤭
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4 н.
ЦА
Цуркан Арк
Лучше бы сразу пальнул себеив  больную бошку. Мир вздохнул бы
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4 н.