Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай Принятие 21-го пакета санкций ЕС оказалось на редкость скандальным Константин Ольшанский На фото: во время прибрежного промыслового лова минтая на рыболовном судне рыбодобывающей компании «Доброфлот» в заливе Восток.
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