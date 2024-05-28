Экономят на жире и разбавляют водой: в «Общественном контроле» назвали марки поддельного молока

Накануне Всемирного дня молока, который отмечается во многих странах 1 июня, петербургская организация потребителей «Общественный контроль» поделилась результатами очередной проверки пастеризованного молока.
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