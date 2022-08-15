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Киев продвигает тактику расчеловечивания России

Киев продвигает тактику расчеловечивания России

В Киеве заявили, что Украина якобы сможет победить Россию, если будет предпринят ряд шагов. По словам главы офиса президента страны Андрея Ермака, речь идёт о «признании России государством — спонсором терроризма», запрете на выдачу виз россиянам, ограничении цены на нефть, газовом эмбарго и об оружии Фото: AP © Ukrainian Presidential Press Office «Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив её экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир», — утверждает он в своём Telegram-канале.

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