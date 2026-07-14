В Свердловской области после наводнения в лесах завелась рыба

В Свердловской области местные жители столкнулись с необычным последствием разгула стихии. Как сообщает Telegram-канал Baza, после того как река Шайтанка вышла из берегов и затопила окрестности, а затем вода начала отступать, в лесах у посёлка Красногвардейский остались буквально горы речной рыбы.
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