В Свердловской области после наводнения в лесах завелась рыба

В Свердловской области местные жители столкнулись с необычным последствием разгула стихии. Как сообщает Telegram-канал Baza, после того как река Шайтанка вышла из берегов и затопила окрестности, а затем вода начала отступать, в лесах у посёлка Красногвардейский остались буквально горы речной рыбы.