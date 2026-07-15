Европа не дает Украине заблокировать большую часть нефтяного экспорта из России. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».