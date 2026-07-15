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«Европа не дает нам возможности покончить с последней империей в мире» – производитель «Фламинго» Штилерман засуетился в поисках крайних

«Европа не дает нам возможности покончить с последней империей в мире» – производитель «Фламинго» Штилерман засуетился в поисках крайних

Европа не дает Украине заблокировать большую часть нефтяного экспорта из России. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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