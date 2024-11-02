Курт Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск с Украины

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины, заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на X Киевском форуме по безопасности для молодежи.
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