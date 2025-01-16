464 тысячи рублей перевела нижегородка мошенникам в надежде на заработок

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стала 62-летняя жительница Сормовского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, она оставила свои контакты в интернете, чтобы заработать на покупке и продаже ценных бумаг, и вскоре ей позвонили.
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