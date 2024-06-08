В Омске три дня будут перекрывать движение транспорта для празднования 12 июня. Также в местах праздничных мероприятий запретят парковку.
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В Омске три дня будут перекрывать движение транспорта для празднования 12 июня. Также в местах праздничных мероприятий запретят парковку.