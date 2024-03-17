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Москалькова: россияне на границе стоят два часа в очереди, чтобы проголосовать

Москалькова: россияне на границе стоят два часа в очереди, чтобы проголосовать

Россияне, несмотря на предупреждения властей Эстонии о возможных последствиях, стоят по два часа в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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