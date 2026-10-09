В Петербурге вырос спрос на посуточную аренду жилья на 4 ноября

В 2026 году 4 ноября выпадает на среду, поэтому россияне не смогут насладиться длинными выходными. Однако многие все же собираются отправиться в небольшие путешествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Самаре пенсионе...
- ЮГ МВД: миграционный...
- Ч Бывший завод на В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым