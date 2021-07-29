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На Ставрополье сотрудники полиции перекрыли канал сбыта наркотиков синтетического происхождания

На Ставрополье сотрудники полиции перекрыли канал сбыта наркотиков синтетического происхождания

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.

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