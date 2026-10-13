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Царьград

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Краснодарские хирурги удалили рак груди, сохранив имплант пациентке

Краснодарские хирурги удалили рак груди, сохранив имплант пациентке

Хирурги краевого онкодиспансера № 1 прооперировали пациентку, у которой через три месяца после увеличения груди в частной клинике на плановом обследовании выявили злокачественную опухоль левой молочной железы.

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