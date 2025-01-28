В Братске проходит третий этап акции «Безопасный лед»

В Братске стартовал третий этап акции «Безопасный лёд», который продлится до 2 февраля. Мероприятие направлено на повышение безопасности на водных объектах, в частности на Братском водохранилище, где существует угроза провала под лёд.
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