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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Братья Пол не будут драться, Логан анонсировал не бой, а реалити-шоу (ESPN)

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, 27 марта на стриминг-сервисе Max выйдет реалити-шоу с участием Джейка и Логана Пол, а не боксерский поединок.

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