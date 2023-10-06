В Бобруйске милиционеры накрыли мини-спиртзавод.

Изъято более 2200 литров полуфабрикатовВ Бобруйске сотрудники отделения охраны правопорядка и профилактики в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили на территории домовладения 54-летнего жителя Бобруйского района более 2200 литров полуфабрикатов для изготовления самогона.
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