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«Посмертные дети» СВО: почему закон об ЭКО для вдов вызывает вопросы

«Посмертные дети» СВО: почему закон об ЭКО для вдов вызывает вопросы

Принятый сразу во втором и третьем чтениях закон о бесплатном применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая ЭКО, для жен и вдов погибших ветеранов боевых действий, скорее всего, будет ждать осени .

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