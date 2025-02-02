Мексика приняла меры против США в ответ на введённые Трампом пошлины

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны Соединённых Штатов поручила министру экономики Мексики Марсело Эбрарду использовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов государства.
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