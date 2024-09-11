«От 55 лет и старше»: с сегодняшнего дня действует новая льгота для всех пенсионеров Ольга ВайленкоС сентября 2024 года пенсионеры в России смогут воспользоваться новой льготой, связанной с покупкой авиабилетов.
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