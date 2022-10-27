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Кулеба назвал несправедливыми намерения республиканцев сократить помощь Украине

Кулеба назвал несправедливыми намерения республиканцев сократить помощь Украине

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов планируют сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в палату представителей США.

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