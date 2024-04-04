Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Благодаря проектам будет создано более 9 тыс. рабочих мест Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столице одобрили планы строительства пяти объектов производственного, коммерческого и социального назначения.
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