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«Зенит» ищет усиление в «Сочи» и «Рубине»?

«Зенит» ищет усиление в «Сочи» и «Рубине»?

Эксперт «Бобсоккера» - о трансферных слухах и планах «Зенита». В субботу, напомним, «Зенит» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу одержал победу над «Химками» со счетом 1:0.

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