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Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование на выборах президента пройдет в марте 2024 года и будет длиться три дня  АГН «Москва» передает, что Александр Тащин, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», выразил свою поддержку президенту страны Владимиру Путину в его решении выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

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