Победительница «Миссис планеты» Федорищева пожертвует призовые деньги военным

Россиянка Татьяна Федорищева, которая носит титул «Мисс Туризм Крыма 2022», стала обладательницей короны на международном конкурсе красоты «Миссис Планета», проходившем в Перу с 25 по 30 ноября в городах Такна и Ило.
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