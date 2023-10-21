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Супруга участника СВО получила льготную землю в Щелкове для фермерского хозяйства

Супруга участника СВО получила льготную землю в Щелкове для фермерского хозяйства

Супруга участника СВО получила земельный участок на льготных условиях в Щелкове. На нем она разметила фермерское хозяйство, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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