Супруга участника СВО получила льготную землю в Щелкове для фермерского хозяйства

Супруга участника СВО получила земельный участок на льготных условиях в Щелкове. На нем она разметила фермерское хозяйство, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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