В Тамбовской области прошли соревнования по бегу борзых собак "Быкова гора-2026"

В рабочем поселке Мордово состоялись шестые традиционные любительские соревнования по бегу борзых собак "Быкова гора-2026", посвященные 100-летию образования тамбовского Общества "Динамо" и Дню Государственного флага РФ.
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