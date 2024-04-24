Сотрудники Госавтоинспекции провели пешеходные экскурсии «Мой безопасный маршрут» для новосибирских школьников

В рамках проведения на территории города Новосибирска оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – Пешеходный переход!», сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД школы № 73 Ленинского района и волонтерами школы № 97 Октябрьского района провели пешеходные экскурсии «Мой безопасный маршрут» для учащихся начальной школы.
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