Глава "Белого Интернета" Сидоренко: российские соцсети готовы к самоконтролю

Практику расширения полномочий соцсетей в части контроля контента можно только приветствовать, считает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор "Белого Интернета" Элина Сидоренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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