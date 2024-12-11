Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Транснефть – Сибирь» завершила замену участка трубопровода в Тюменской области

«Транснефть – Сибирь» завершила замену участка трубопровода в Тюменской области

В рамках проекта была обновлена часть магистрального нефтепровода на отрезке через реку Большая Березовка, протяженностью более 800 метров, что способствовало улучшению надежности и безопасности нефтяных перевозок.

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