Григорий Мотовилов стал игроком «Енисея»

Разыгрывающий Григорий Мотовилов (24 года, 191 см) перешел в «Енисей». У Мотовилова есть опыт выступления в Еврокубке, Единой лиге ВТБ и за национальную сборную России.
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