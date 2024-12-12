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Русские "дёрнули рубильник" и замолчали. Абхазия за два дня дошла до коллапса

Русские "дёрнули рубильник" и замолчали. Абхазия за два дня дошла до коллапса

Царьград Коллаж: Царьград 9 декабря врио премьер-министра Абхазии Валерий Бганба написал своему русскому коллеге Михаилу Мишустину письмо с просьбой разморозить финансовую помощь.

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