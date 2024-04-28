Это победа: в Escape from Tarkov владельцам издания Edge of Darkness откроют бесплатный дост...

Это победа: в Escape from Tarkov владельцам издания Edge of Darkness откроют бесплатный доступ к PvE-режимуСпустя несколько дней разработчики Escape from Tarkov наконец решили предоставить бесплатный доступ к PvE-режиму для владельцев издания Edge of Darkness.
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