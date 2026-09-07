Попова: в России за 2026 год зарегистрировали 500 завозных инфекций

В России в 2026 году зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, но ни один из них не получил распространения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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