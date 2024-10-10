В ГД внесут проект об упрощении признания инвалидами жителей новых регионов РФ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Алексей Чепа представят в Госдуму законопроект об упрощении процедуры признания инвалидности для жителей новых регионов России.
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