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Медицина 2.0

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Найдено доступное средство для улучшения состояния при глаукоме

Найдено доступное средство для улучшения состояния при глаукоме

Никотинамид, одна из форм витамина B3, может стать доступным дополнительным средством для защиты сетчатки при глаукоме.

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