БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕС обещает, что не вернет России украденные деньги

ЕС обещает, что не вернет России украденные деньги

Елена Острякова.   ЕС использует замороженные российские активы, чтобы оказывать помощь Украине. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро завил в интервью украинскому ютуб-каналу «Общественные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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yumashev
Что выгодней украсть российские активы или ежегодно дополнительно получать 5% своего бюджета? Наверно, 5% выгоднее. И это не всё, что может получить ЕС при хороших отношениях с Россией. При этом Россия не должна уступать и все отношения должны быть на взаимовыгодной основе. При западном менталитете это будет нормально восприниматься, т.к. любое доброе отношение выраженное уступкой европейцами воспринимается, как слабость и вызывает желание поживиться за счёт России. Должна быть жёсткость в отстаивании своих интересов. Их психология: отдавшему палец можно откусывать руку.
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