Елена Острякова. ЕС использует замороженные российские активы, чтобы оказывать помощь Украине. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро завил в интервью украинскому ютуб-каналу «Общественные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
ЕС обещает, что не вернет России украденные деньги
Комментарии
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y
yumashev
Что выгодней украсть российские активы или ежегодно дополнительно получать 5% своего бюджета? Наверно, 5% выгоднее. И это не всё, что может получить ЕС при хороших отношениях с Россией. При этом Россия не должна уступать и все отношения должны быть на взаимовыгодной основе. При западном менталитете это будет нормально восприниматься, т.к. любое доброе отношение выраженное уступкой европейцами воспринимается, как слабость и вызывает желание поживиться за счёт России. Должна быть жёсткость в отстаивании своих интересов. Их психология: отдавшему палец можно откусывать руку.
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