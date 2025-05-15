ЕС обещает, что не вернет России украденные деньги

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yumashev

Что выгодней украсть российские активы или ежегодно дополнительно получать 5% своего бюджета? Наверно, 5% выгоднее. И это не всё, что может получить ЕС при хороших отношениях с Россией. При этом Россия не должна уступать и все отношения должны быть на взаимовыгодной основе. При западном менталитете это будет нормально восприниматься, т.к. любое доброе отношение выраженное уступкой европейцами воспринимается, как слабость и вызывает желание поживиться за счёт России. Должна быть жёсткость в отстаивании своих интересов. Их психология: отдавшему палец можно откусывать руку.