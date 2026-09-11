Аре, Любава, Эляанора: какие редкие имена давали новорождённым в Крыму на прошедшей неделе

На прошлой неделе в Крыму среди популярных и известных имён для малышей родители выбирали Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина и Элина.
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