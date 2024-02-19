Титов о приговоре Промеса: «Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают»

– Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси? – Вопрос лежит в юридической плоскости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии