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Росстат: предожирение выявлено у 43,9% россиян

Росстат: предожирение выявлено у 43,9% россиян

В Росстате заявили о наличии предожирения у 43,9% россиян. Об этом сообщат РБК. Согласно отчету Росстату, количество людей с нормальным весом в России сократилось с 36,3% в 2018 году до 35,7% в 2023 году, в то время как россиян с предожирением стало больше — с 40,1% до 43,9% за тот же период.

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