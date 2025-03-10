ВС РФ срезали всю северную часть плацдарма ВСУ в Курской области: главные новости СВО за 10 марта

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Российская армия пошла в атаку на курский плацдарм ВСУ сразу на нескольких направлениях, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил отступление украинских войск в Курской области, а в России спрогнозировали сроки освобождения региона от украинских боевиков.