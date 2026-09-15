Национализация в Севастополе

Не прошло и нескольких лет.Национализация в СевастополеСегодня Правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины.
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Решение правильное, но запоздалое. Война идет уже пятый год! Неужели тянули, ожидая, на чьей стороне будет победа и не хотели пока окончательно рвать с Украиной?
Очень жаль , что национализация предприятий (бывших государственными ) олигархов начинается и радует одновременно с города -героя Севастополя , а не с соответствующих указов ПРЕЗИДЕНТА !!!!! Только слепой не видит от олигархов вреда стране и наверное глаз замылился и у руководства . Надо поднимать или призвать к лечению все системы Фёдорова для лечения глазных болезней . А заодно и глухоту от доносящихся возгласов из народа . Им бы посчитать СКОЛЬКО !
"Надо активнее применять этот механизм в отношении любого имущества и активов связанных с киевскими нацистами" Верное решение. 👍👍👍
Давно пора