Более 15 тысяч проб и 5 протоколов: Роспотребнадзор подвёл итоги мониторинга воды в Иркутской области

Во Всемирный день мониторинга качества воды Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало итоги надзора за первое полугодие 2026 года.
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