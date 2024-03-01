Загадочное присутствие: Правда о НАТО на Украине

«Слова президента Франции вызвали гневную реакцию по всей Европе. Макрон оказался в изоляции», – с такими заявлениями вышел очередной номер газеты Le Figaro после выступления главы Французской Республики по итогам встречи европейских лидеров в Париже.
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